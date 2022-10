Modica, insulti sul web al giornalista Borrometi, condannata donna di Avola

Una condanna e un’assoluzione a conclusione del processo in primo grado, per le frasi diffamanti ed ingiuriose rivolte al giornalista modicano Paolo Borrometi, vicedirettore dell’Agi e responsabile della testata giornalistica on line “Laspia.it”, e alla sua famiglia. I fatti risalgono ad agosto del 2016. Si tratta dei commenti a un articolo del giornalista, pubblicato anche su Facebook. D.C., di Avola, è stata condannata dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa a sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento di 2.500 euro a Borrometi e al rimborso delle spese legali. Assolta, invece, l'altra imputata, R.D.M. ‘perche’ il fatto non sussiste’.