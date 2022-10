Arcidiocesi di Siracusa, "Incontrare, condividere, generare": giornata di studio

Monsignor Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, sarà venerdì a Siracusa per partecipare alla giornata di studio che ha per oggetto l’impegno della Chiesa in ambito sociale.

“Incontrare, condividere, generare: logiche sussidiarie di socialità” è il tema della giornata di approfondimento che avrà luogo venerdì prossimo, 21 ottobre, alle ore 16.30 alla Fondazione Sant’Angela Merici a Siracusa. Un incontro promosso dall’Osservatorio Giuridico dell’Arcidiocesi di Siracusa, diretto da don Gianluca Belfiore, in collaborazione con la Fondazione Sant’Angela Merici, la Caritas Diocesana e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.