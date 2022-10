L'Asp di Catania avvia la campagna di vaccinazioni antiinfluenzali

Al via nel Catanese la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-23. Anche quest'anno le vaccinazioni saranno praticate negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che hanno 22aderito e nei centri di vaccinazione dell'Asp di Catania. La campagna si concluderà il 28 febbraio 2023. Lo scorso anno, pur con una flessione, peraltro registrata in tutta Italia rispetto alla stagione 2020-21, la campagna ha coinvolto circa 190.000cittadini della provincia, 2/3 dei quali costituiti dal principale target della campagna, cioè la popolazione di età superiore ai 65 anni. "Sono risultati - sottolinea l'Asp - che confermano la forte sinergia, costruita sul territorio, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta".La vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente a persone di età pari o superiore a 60 anni (nati prima dell'1 gennaio 1962), soggetti a rischio di età inferiore ai 60 anni, bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da patologie croniche e/o che aumentano il rischio di complicanze, donne in attesa, anche a partire dal primo trimestre di gravidanza, familiari e contatti di persone ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivoTra le novità di quest'anno la disponibilità del nuovo vaccino antipneumococcico 20valente, che rende possibile una migliore protezione per quanto riguarda le infezione da pneumococco(polmoniti, meningiti, ecc.)Il Servizio di Epidemiologia afferente al Dipartimento diPrevenzione dell'Asp di Catania consiglia tuttavia che la vaccinazione venga effettuata non oltre il 15 novembre, considerato che la vaccinazione deve essere effettuata preferibilmente prima della circolazione massiva dei virus influenzali.