Guardia di finanza, comandante interregionale Lorusso in visita a Messina

Visita del comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di finanza, generale di Corpo d'armata Rosario Lorusso, al Comando provinciale delle Fiamme gialle di Messina, nella caserma 'Stefano Cotugno' e alla sede della Compagnia di Taormina. Il generale, accolto dal comandante provinciale, colonnello Gerardo Mastrodomenico, ha incontrato tutti gli ufficiali in forza al Comando provinciale e ai Reparti dipendenti, il comandante della Stazione navale di Messina e i presidenti delle sezioni Anfi della provincia, oltre a rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, ai quali ha manifestato apprezzamento per l'attività svolta e per i risultati raggiunti, sottolineando l'importanza del loro compito e la responsabilità che scaturisce dal loro incarico. Dopo l'incontro con le più alte cariche giudiziarie e militari cittadine, il comandante provinciale ha illustrato i diversi aspetti della complessa realtà socioeconomica della città metropolitana e degli altri comuni della provincia, le tematiche più rilevanti riguardanti le attività operative, nonché le questioni più importanti relative al personale e di natura logistica. Durante la visita, il generale Lorusso ha apposto la propria firma sul Libro d'onore presso l'ufficio del comandante provinciale. Ieri, invece, l'alto ufficiale ha fatto visita alla Compagnia di Taormina dove, nella caserma 'G. Lembo', sempre accompagnato dal comandante provinciale e accolto da quello della Compagnia, capitano Francesco Borbone, si è intrattenuto con il personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, sottolineando "la centralità del comprensorio taorminese nel sistema economico della fascia jonica della provincia". Al termine dell'incontro, dopo aver rimarcato "l'importanza e la proficuità delle visite effettuate, anche per la rilevanza della provincia di Messina nel contesto regionale e il delicato ruolo affidato al Corpo quale unica forza di polizia a competenza generale in materia economico-finanziaria", ha fatto rientro a Palermo.