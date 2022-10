Sortino, 343.800 euro per progettare 3 opere pubbliche

Il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, grazie ad un incremento dello stanziamento di ulteriori 350 milioni di Euro ha deciso lo scorrimento della graduatoria dei finanziamenti destinati alla progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali.

Il Comune di Sortino, ha ottenuto tre finanziamenti per 343.800 euro finalizzati alla progettazione esecutiva delle seguenti opere:

1) Lavori di per la realizzazione della nuova rete idrica all’interno degli anelli C e D Zona centro Nord del centro urbano di Sortino per 135.303 euro;

2) Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico ed idrico della sorgente Canali e delle vasche di accumulo “Monticelli e Panzotta” per 103.805 euro;

3) Lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso a valle di via Padre Gaudenzio Cianci per 103.692 euro.

Siamo soddisfatti dell’ottimo risultato ottenuto - afferma il sindaco Vincenzo Parlato (nella foto) - per il quale ringrazio l’Ufficio tecnico Comunale che in pochissimo tempo ha redatto gli studi di fattibilità di questi tre importanti interventi, che arricchiscono un parco progetti di prim’ordine.