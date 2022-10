Sanità, il sindaco di Palermo: la ricettività ospedaliera va migliorata

"I servizi sanitari sul territorio non sono del tutto sufficienti e abbiamo la necessità di potenziarli: va migliorata in particolare la ricettività ospedaliera, con interventi più urgenti da concentrare nell'area orientale della città che fa riferimento a Policlinico e Civico". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla (nella foto), intervenuto durante il convegno 'Be a woman knowingly after breast cancer', nella sede dell'Ordine dei Medici a villa Magnisi, nel capoluogo siciliano. "Con il presidente Schifani e la giunta che si insedierà parlerò di quanto tali interventi siano necessari per la città - aggiunge Lagalla -. Negli ultimi anni gli investimenti fatti in campo sanitario per la Sicilia occidentale non sono stati all'altezza di quelli per la Sicilia orientale".