Vittoria, passeggera del bus rischia di soffocare: salvata dall'autista

Una caramella andata di traverso stava per costare la vita ad una passeggera del pullman Giamporcaro della linea Vittoria-Catania. La donna sarebbe morta soffocata, se non fosse stato per Rocco Conselmo, autista di Vittoria, in servizio sul pullman, diventato eroe per un giorno. Conselmo ha salvato la vita alla signora, praticandole la manovra di Heimlich. Si tratta di comprimere il diaframma di persone coscienti, spingendolo verso l’alto, in modo da causare un colpo di tosse (determinato artificialmente dal violento aumento della pressione intratoracica) e la conseguente espulsione del corpo estraneo. Ciò si ottiene alternando 5 colpi alla schiena tra le scapole impressi con il palmo della mano, precisamente con la parte che si trova alla base del pollice, con 5 spinte sul diaframma.