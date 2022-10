Covid, nel Ragusano casi in aumento: sono quasi settecento

Aumentano ancora i casi Covid nel Ragusano. I positivi, nel rapporto Asp del 19 ottobre, sono 690: 682 si trovano in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso con il numero dei morti fermo, per fortuna, da diverse settimane a 624. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 36 Comiso, 0 Giarratana, 59 Ispica, 219 Modica, 5 Monterosso, 53 Pozzallo,

170 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 45 Scicli, 55 Vittoria,