Ragusa, due nuovi corsi di alta formazione nel settore aerospaziale

Nasce in Sicilia il primo polo tecnico avanzato di tecnologie aerospaziali, logistica e infomobilità sostenibile con lo scopo di formare nuove figure professionali altamente specializzate grazie a due corsi dell’ITS Academy Aerospazio Sicilia presentati stamani in conferenza stampa al Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Opportunità di crescita per i giovani ma anche per il territorio (scadenza iscrizione il 24 ottobre) i due nuovi corsi di alta formazione post diploma sono per “Tecnico Superiore Manutentore di Aeromobili, Impianti e Apparati di bordo CNS” e per “Tecnico Superiore di Sistemi Informativi Logistici e dell’Infomobilità”.

Entrambi i corsi intendono soddisfare la crescente richiesta di lavoro nell’ambito della manutenzione aeronautica e dell’infomobilità sostenibile offrendo ai partecipanti la reale possibilità di venire immediatamente inseriti nel mondo del lavoro grazie soprattutto alla profonda specializzazione. I due corsi, come tutti quelli proposti dall’ITS Aerospazio Sicilia, sono rivolti a giovani ed adulti, residenti o domiciliati in Sicilia, occupati o disoccupati ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale. L’ITS Academy Aerospazio Sicilia, con presidente Alessandro Cianciaruso, è nato dalla proposta dell’Istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico “Fabio Besta” di Ragusa e trova tra i fondatori il Comune di Comiso, il Libero Consorzio comunale di Ragusa, l’Università Kore di Enna, e la Logos Società Cooperativa, presieduta da Rosario Alescio.

Per iscrizioni e informazioni è possibile visitare il sito web www.itsaerospaziosicilia.it