Rosolini, querelò Pippo Gennuso per falso:tribunale lo condanna

Aveva querelato con l'accusa di falso l'ex parlamentare all'Ars, Pippo Gennuso, ma la seconda sezione civile del tribunale di Siracusa, presieduta da Cetty Maiore, lo ha condannato. Si tratta del rosolinese, Gianni Cassarino, 50 anni. Nei suoi confronti, Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da Gianni Cassarino, difeso dall'avvocato Salvatore Trombatore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di Giuseppe Gennuso, spese liquidate in 2.430, euro per compenso di avvocato,. La vicenda risale alla primavera del 2013, quando Pippo Gennuso avrebbe prestato a Cassarino 6 mila euro. L'ex deputato avrebbe avuto in garanzia tre assegni da 2 mila euro. Uno fu pagato, per gli altri due, Cassarino denunciò lo smarrimento dei titoli. Il Ctu nominato dal giudice di Pace di Noto ordinò una perizia grafologica. L'esperto dichiarò che buona parte degli assegni erano stati compilati da Cassarino mentre il 'riempiento era da ascrivere a soggetti diversi'

Gianni Cassarino così querelò per falso avanti il Giudice di Pace di Noto, Gennuso, ribadendo l’abusivo riempimento dei titoli azionati “absque pactis”;

Disposta la sospensione del processo avanti al Giudice di Pace di Noto al fine di consentire la proposizione della querela di falso, Cassarino ha riassunto la lite avanti al Tribunale di Siracusa al fine della proposizione della querela di falso.

I giudici hanno evidenziato come risulti poco attendibile la ricostruzione dei fatti operata da Gianni Cassarino per due ordini di motivi: il primo perché nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi il Giudice di Pace di Noto Cassarino aveva affermato che i due assegni protestati, oggetto dell’odierna querela di falso, erano privi della sua sottoscrizione ed erano stati illegittimamente riempiti e sottoscritti da terzi salvo poi affermare, nell’atto introduttivo del presente procedimento, dopo quindi il deposito della perizia grafologica che aveva accertato la autenticità della sua sottoscrizione, che gli assegni erano stati rilasciati in bianco e riempiti absque pactis da Gennuso; il secondo perché in data 01.07.2013 Cassarino denunciava lo smarrimento dei due assegni de quo per poi affermare nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo di averli consegnati completamente in bianco e privi di sottoscrizione al Gennuso.