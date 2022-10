Siracusa, deve scontare 8 anni per associazione mafiosa e droga: arrestato

Nella mattinata di mercoledì, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 30 anni, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, in quanto all’epoca dei fatti l’arrestato era un minore. Il trentenne è stato condannato con pena passata in giudicato a 8 anni e 2 mesi di reclusione e ad euro 1400, per aver commesso i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da sparo, estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

I fatti sono stati commessi a Siracusa dal maggio al settembre del 2009. L’arrestato è stato coinvolto nell’indagine denominata “Operazione Borgata”, culminata nel dicembre 2016 con l’esecuzione di misure cautelari a carico di diversi indagati, mentre lo stesso fu denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. Al termine delle incombenze di legge, l'uomo è stato condotto in carcere.