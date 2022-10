Noto, piscina venduta ma mai consegnata: denunciato truffatore

Agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato un uomo di 49 anni, calabrese, per il reato di truffa. Il 14 giugno scorso, la vittima (una netina di 47 anni), interessata all’acquisto di una piscina non interrata da collocare nelle pertinenze della sua abitazione, faceva una ricerca su internet trovando l’articolo che le interessava. Effettuato il pagamento, pari a 479 euro, la donna non riceveva mai quanto acquistato. Gli accertamenti investigativi, espletati sull’intestatario del conto corrente e sulle utenze cellulari usate dal truffatore, consentivano agli investigatori di risalire all’identità dell’uomo e di denunciarlo.