Ospedale di Augusta, tablet in dono ai reparti da parte degli artisti della gioia

Gli Artisti della Gioia dell’Associazione di clown –care-therapy “Il sorriso che vorrei ETS” hanno donato quattro tablet all’ospedale Muscatello di Augusta per consentire ai pazienti ricoverati nei reparti di mantenere i contatti con i propri cari.

In più occasioni, nel tempo, i volontari dell’Associazione si sono prodigati contribuendo ad alleviare la degenza dei pazienti, donando dal calcio balilla per il reparto di Psichiatria a moderni televisori per tutti i reparti dell’ospedale e per la sala di attesa del pronto soccorso, a piccoli doni realizzati a mano e dolci per le feste.

A consegnare i tablet nelle mani del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra è stato il presidente dell’Associazione Mauro Cacace, presenti il direttore sanitario dell’ospedale Muscatello Antonio La Ferla ed una delegazione di volontari. La scelta della tipologia di apparecchiature da donare è nata dall’esperienza della vice presidente dell’Associazione Sonia Salamone presente all’incontro: “L’idea nasce dal mio vissuto personale con mia madre prima del suo decesso – ha raccontato Sonia Salamone – quando, durante il suo ricovero in ospedale, a causa delle norme restrittive anticovid, non ha avuto la possibilità, così come gli altri pazienti, di ricevere visite di parenti o amici. Con questo dono vogliamo dare un sorriso agevolando le altre persone ricoverate a rimanere in contatto con i propri affetti”.