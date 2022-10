Asp di Palermo, Open day antinfluenzale nel week end a Godrano

Torna domani, sabato 22 ottobre, l'appuntamento con la prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo.

I camper dell'Open Day saranno dalle 9.45 alle 16.30 in Piazza Aldo Moro, a Godrano, dove - al solito programma di prestazioni - si aggiungerà anche la possibilità della vaccinazione antinfluenzale.

La campagna, che ha avuto inizio nei giorni scorsi, coinvolgerà le iniziative itineranti dell'Azienda sanitaria del capoluogo che proporrà la somministrazione in tutti i Comuni dove si recherà il team dell'Open Day.

Nel villaggio della salute che verrà allestito a Godrano, in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, gli utenti di città e provincia potranno avranno la possibilità, gratuitamente e con accesso diretto, di aderire ai programmi di screening oncologici o di ricevere la somministrazione del vaccino (anticovid, tradizionali o antinfluenzale). In particolare gli operatori dell'Asp garantiranno: la mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà, anche, distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto.Intanto ieri il camper mammografico ha sostato nella Casa di cura La Maddalena (sede di Brest Unit). Sono state tantissime le donne (soprattutto familiari di pazienti ricoverati nella struttura) che hanno approfittato dell'iniziativa dell'Asp per aderire al programma di screening. Sono state ben 70 le mammografie eseguite e 23 i Sof Test distribuiti (per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell'ambito dello screening del tumore del colon retto).