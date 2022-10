Moda, la melillese Lusi Pitruzzello orgoglio del Made in Sicily

"Dopo la Milano fashion week, ovvero la settimana della moda per eccellenza - un punto di riferimento per brand, maestranze e addetti ai lavori - in cui la bravissima stilista, Lusi Pitruzzello, originaria di Melilli è stata protagonista, nelle settimane scorse è stato il turno di Barcellona, per l'International Fashion Festival. Un galà europeo, in cui ben 15 stilisti del continente hanno sfilato con le loro collezioni più prestigiose. Una vetrina estera che non solo ha proiettato tra i grandi Pitruzzello, ma che ha dato lustro e onore al made in Sicily. Attraverso la moda Lusi è riuscita degnamente a rappresentare la sua terra, attraverso un approccio più ecosostenibile e fresco. A lei i complimenti e gli auguri per un futuro radioso nel settore fashion, già impreziosito da un altro melillese, ovvero Anacleto Ternullo vincitore quest'anno del titolo di modello più bello d'Europa. Anche il comparto della moda negli ultimi anni ha subito flessioni a causa della crisi economica. Testimonianze come queste però devono essere da sprono affinché si investa di più anche in tal settore, che in Italia è una punta di diamante". Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo.