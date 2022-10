'Caro bollette', Totò Cuffaro (Dc): "Lo Stato paghi gli aumenti"

“Il costo energetico per le persone e per le aziende è insostenibile! Occorre subito un intervento dello Stato. Si faccia una fotografia del costo delle bollette di energia elettrica e gas alla data di fine maggio e, a partire da giugno, lo Stato paghi il sovrappiù. Solo così consentiremo alle imprese di non chiudere”. Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“Le spese che lo Stato sosterrà saranno ripagate dal lavoro che non si perde e quindi dal risparmio delle casse integrazioni che eventualmente dovrebbero essere attivate per i lavoratori investiti da una nuova crisi economica. Le imprese che continueranno a produrre, oltre a dare lavoro, faranno profitti e pagheranno le tasse. In questa maniera - prosegue - altro denaro entrerà nel bilancio dello Stato per compensare quello che uscirà per pagare il sovrappiù delle bollette”.

“Si consentirà alle imprese di sopravvivere e alle persone di poter pagare le bollette e avere la luce ed il gas per l’inverno. Il Paese Italia e gli italiani scelgono di andare avanti e superare insieme le difficoltà”, conclude Cuffaro.