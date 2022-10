Il Governo Meloni ha giurato, ora è in carica

Il nuovo Governo guidato dal premier, Giorgia Meloni, ha giurato. I neo ministri stamattina sono arrivati alla spicciolata al Quirinale per la cerimonia nel Salone delle Feste.

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, è stato il primo a fare il suo ingresso. A seguire Anna Maria Bernini, ministro per l’Università, Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e Merito, Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, Maria Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Foto di gruppo per la compagine dei ministri della Lega prima dell’ingresso al Quirinale. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, Roberto Calderoli, inistro degli Affari regionali e delle Autonomie, Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità e Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito hanno infatti posato tutti insieme davanti l’ingresso del palazzo prima di varcare la soglia.

I primi a giurare dopo il premier Meloni sono i due vice ministri Salvini e Tajani, poi a seguire i ministri senza portafoglio e via via gli altri.