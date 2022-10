Modica, al Parco Archeologico di Cava Ispica turisti dal Friuli e dal Canada

Il Parco archeologico di Cava Ispica, a Modica, si conferma una delle mete preferite dei turisti che visitano la Sicilia. Anche nel mese di ottobre sono stati molti i gruppi che non hanno voluto mancare l'appuntamento con la storia e con le preziose testimonianze del Parco che vengono apprezzate, soprattutto, dagli stranieri. In questi giorni, in particolare, le giornate di sole hanno favorito le visite a Cava Ispica di diversi gruppi di turisti, alcuni provenienti dal Friuli e, anche, dal Canada. I visitatori che hanno potuto conoscere i "segreti" della Larderia, la più grande grotta sepolcrale della Sicilia, e della sala delle assemblee nel Ginnasio Greco-Romano. Un patrimonio di grande valenza storica e culturale che aspetta di essere ancor più valorizzato con i lavori di riqualificazione del Parco che, tuttavia, tardano ad iniziare.