Vittoria, approvato il progetto di fattibilità per realizzare rete urbana di videosorveglianza

L'amministrazione comunale di Vittoria ha detto sì, con delibera del 18 ottobre, alla partecipazione all’avviso pubblico avente a oggetto “Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target”. A tal fine è stato approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete urbana di videosorveglianza denominata “Vittoria Sicura”. Nel quadro della collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia locale, l’Amministrazione intende avvalersi delle risorse previste dal Poc “Legalità 2014-2020” ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza sulla base delle Linee guida adottate su proposta del ministero dell’Interno, con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali. Gli interventi da attuare sul territorio sono stati definiti dopo le riunioni presso la Prefettura di Ragusa e il tavolo tecnico del 28 settembre scorso presso la Direzione Cuc. “L’obiettivo – dicono gli assessori Anastasia Licitra e Giuseppe Nicastro (nella foto) che, su input del sindaco, Francesco Aiello, stanno seguendo l’iter – è proprio quello di garantire ai cittadini una maggiore sicurezza urbana in termini di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa sul nostro territorio. Pertanto, attraverso un sistema tecnologicamente avanzato, sarà possibile controllare la città e contrastare tutte le forme di reati che minano lo sviluppo delle attività produttive del territorio”. Il progetto, il cui importo totale è pari ad euro 249.800, si sviluppa attraverso sistemi di controllo dei punti sensibili del territorio, come il controllo delle aree industriali, artigianali e delle zone a vocazione turistica. Ci ha pensato prima l’assessorato allo Sviluppo economico a individuare il bando e a gettare le basi per la partecipazione poi concretizzata dalla Cuc e, quindi, dall’assessorato ai Lavori pubblici. “È bene ribadire che – dicono ancora i due assessori – un progetto per la sicurezza integrata e lo sviluppo del territorio costituisce una nuova sfida per la nostra città, spesso martoriata da episodi di violenza e di criminalità e spesso emarginata dal resto della provincia”.