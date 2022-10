Nuovo Governo, Minardo (Lega Sicilia): con Salvini il Ponte dello Stretto si potrà fare

"Il nuovo governo nazionale affronta da oggi sfide complesse e difficili. È un governo composto da donne e uomini di valore, di esperienza e di indiscussa competenza. A tutti loro rivolgo i miei auguri di buon lavoro, in particolare alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e agli altri ministri della Lega". Lo afferma in una nota il segretario regionale della Lega Sicilia, il deputato modicano, Nino Minardo. "Auspichiamo come sempre - ribadisce Minardo - una grande attenzione alle esigenze della Sicilia e dei siciliani e le prime dichiarazioni di Matteo sull'obbligo morale e politico di realizzare finalmente il Ponte sullo Stretto di Messina confermano che stavolta i nostri auspici diventeranno fatti concreti. Il contributo della Lega Sicilia e il mio personale da deputato saranno costanti nell'ottica di un confronto proficuo con Palazzo Chigi e con tutti i ministeri".