Ragusa, impianto di illuminazione vandalizzato: rischio incolumità pubblica

Un impianto di illuminazione, non più funzionante perché vandalizzato, rischia di creare anche danni alle persone e alle cose. Accade a Ragusa, nella nota piazzetta di viale delle Americhe dove insistono abitazioni private e locali commerciali e di ristorazione oltre ad essere un’area dedicata al parcheggio. Eppure l’impianto di illuminazione potrebbe presto crollare causando danni. Raccogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini, il consigliere comunale Giovanni Gurrieri, capogruppo del Gruppo Misto al Consiglio comunale di Ragusa, chiede l’immediato intervento dell’Amministrazione comunale affinché si possa risolvere prima possibile la problematica. “Vogliamo aspettare che l’impianto crolli a terra causando irrecuperabili gravi danni? O si vuole intervenire subito? – sottolinea Gurrieri facendosi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini – L’impianto è ormai non funzionante perché è stato danneggiato e depredato degli elementi necessari al corretto utilizzo. La piazzetta periferica è evidentemente terra di nessuno e in assenza di controlli succede anche questo”. Sulla vicenda Gurrieri ha presentato un proprio atto di indirizzo.