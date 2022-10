Scicli, è morto Pino Occhipinti ex presidente Legacoop Sicilia

E’ morto a Scicli a 62 anni, dopo una malattia durata alcuni mesi, Pino Occhipinti, ex presidente di Legacoop Ragusa e Legacoop agroalimentare Sicilia. Pino Occhipinti era molto conosciuto in città anche per la sua attività politica: è stato consigliere comunale e assessore negli anni Novanta, e poi consigliere provinciale dei Ds nella legislatura 2003-2007. I funerali si svolgeranno lunedì 24 ottobre nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata,