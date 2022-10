L'olio Dop Monti Iblei al concorso nazionale "Le diverse abilità nel mondo della ristorazione"

Una gara “speciale” con maitres d’eccezione. I ragazzi diversamente abili di 14 istituti alberghieri, provenienti da ogni parte d’Italia, si sono cimentati in una gara in sala e per la preparazione di una crepes al flambè con i sapori tipici del territorio. L’olio dop dei Monti iblei, insieme ad altre eccellenze, è stato il protagonista nella preparazione dei piatti. Il concorso nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione”, manifestazione giunta alla terza edizione e dedicata ai giovani diversamente abili, è stato organizzato dall’Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (Amira) all’Aretusa Palace Hotel di Siracusa. “Questi ragazzi hanno dimostrato di avere una marcia in più – spiega il presidente del consorzio di tutela olio dop Monti iblei, Giuseppe Arezzo – vedere questi studenti al lavoro con attenzione e grande dedizione ci fa capire quanto sia importante il ruolo della scuola e dei loro tutor. Dietro la parola disabile c’è un mondo di abili a fare altro, di sensibilità a volte sconosciute, a volte incomprese ai più, altre volte valorizzate. Alle competenze prettamente gastronomiche, nel caso degli studenti dell’istituto alberghiero, vanno quindi sommate quelle gestionali, organizzative e commerciali”. “Il consorzio di tutela non poteva non essere presente a questo evento – aggiunge Arezzo – per una tematica non solo di carattere sociale ma di promozione delle sue eccellenze iniziando proprio dall’olio dop dei Monti iblei”.