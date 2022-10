Siciliani soliti polli, valanga di voti al Centro destra ed i Ministri con la cassa al Nord

Anche in occasione della formazione di questo governo, i politici della Sicilia hanno dimostrato di essere degli autentici polli. La presidente - premier Giorgia Meloni ha fatto il pieno di voti per Fdi, così come Forza Italia, un po' meno la Lega, che non è riuscita a sfondare. Il Centro destra ha fatto di più, si è piazzato uomini e donne in Collegi blindati e si è eletto parlamentari che conoscono la Sicilia soltanto sulle cartoline illustrate. La Sicilia da questa XIX legislatura si accontenta delle briciole. Nessun ministero con portafoglio, ma un semplice 'Dipartimento' per Sebastiano Musumeci, detto Nello, a cui va una generica rubrica come "mare e Sud". Un contentino all'ex governatore da parte di Giorgia Meloni che non è riuscita ad imporre la sua ricandidatura a presidente della Regione Siciliana per un secondo mandato, facendo prevalere il no del forzista Gianfranco Miccichè, incapace di difendere una candidatura 'fresca' come quella di Stefania Prestigiacomo. Forse perchè l'ex ministra alle Pari opportunità non aveva raggiunto la quota degli oltre 70 anni d'età. Così anche questa volta la politica delle segreterie dei partiti ha utilizzato la Sicilia, senza pensare allo sviluppo economico dell'Isola, nè tantomeno a Infrastrutture e politiche occupazionali.. Siamo stati ammorbati dalle solite promesse, quella ad esempio che il Ponte sullo Stretto verrà realizzato dalla compagine che ha vinto le Politiche del 2022. Dovremo fare i conti con un governo a trazione 'nordista' e la Sicilia, dovrà leccarsi le ferita e fare il 'mea culpa'. Eravamo abituati a scenari come questi ed abbiamo atteso la vittoria del Centro destra come una panacea per tutti i mali. Adesso serve uno scatto di dignità del popolo isolano a cominciare da un provvedimento governativo contro il 'caro energia' per evitare il de profundis di 60 mila imprese. Lo vedremo nelle prossime ore se tutto ciò avverrà ,oppure se siamo di fronte all'ennesima presa per i fondelli.

*