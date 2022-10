Pallamanlo, lo Scicli Social Club all’esordio stagionale nel campionato di serie B vince con una goleada

SCICLI SOCIAL CLUB - GIRGENTI 41-15 (pt 20-6)

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili 2, Marino 5, Dudija 2, Ballaera 3, Ciavorella 13, Carbone 4, Drago 5, Sammito 4, Causarano 2, Incatasciato 1, Tasca, Russino.

Allenatore: Luigi Ciavorella.

GIRGENTI: Randisi, Proietto 8, Prinzivalli 1, Meli 2, Di Maria, Ceraulo 3, Alfano 1

Allenatore: Maurizio Camilleri.

ARBITRI: Michelangelo Manuele e Antonio Castagnino.

Grande festa al geodetico di Jungi, a Scicli, prima dell’inizio della partita e al termine per la sonante vittoria sul team del Girgenti. La squadra ospite arrivata qualche minuto prima del fischio d’inizio con solo sette effettivi nulla ha potuto contro i gialloverdi padroni di casa. Troppo netto il divario fisico e alla fine anche quello tecnico, anche se nei primi minuti trascinati dall’esperto Proietto sono riusciti a sbloccare la gara e a tenersi alla pari e più precisamente nei primi dieci minuti, poi, è stato un monologo dei ragazzi locali, trascinati dal suo capitano Gaetano Ciavorella. Grande prestazione del veterano Giovanni Marino, tornato con grande voglia sul campo di gioco nonostante alla soglia del cinquantesimo compleanno, che ha saputo dettare i tempi ed i ritmi partita. Il primo tempo si è concluso con uno scarto notevole 20-6.

Il secondo tempo si gioca per la cronaca e per consentire a tutti di trovare minutaggio, in vista anche delle altre impegnative gare. La squadra sciclitana ha allentato un po’ la pressione difensiva, prendendo in quattro minuti ben tre penalità (inferiorità numerica) di due minuti, lasciando spazio per qualche giocata all’ammirevole e grintoso team agrigentino sospinto dalla panchina dal passionale Camilleri. Al suono della sirena il tabellone segna 41-15.

La squadra gialloverde ha dimostrato tante cose positive, in primis, una buona coesione come gruppo, un buon giro palla e una buona tenuta atletica, ma deve affinare alcune situazioni soprattutto nelle ripartenze dovendo trovare più precisione e freddezza nelle conclusioni.

Queste le parole di Luigi Ciavorella coach dei gialloverdi al termine della partita: “Non posso nascondere l’emozione che ho provato al fischio d’inizio della partita. Alla fine abbiamo ottenuto un successo che ci da tanto entusiasmo nel continuare a lavorare per migliorarci. Oggi ho visto tante cose buone ed ho avuto modo di fare tesoro di alcuni errori commessi dai ragazzi in alcuni momenti. Alla fine dal profondo del cuore mi viene di dire bravi tutti. Siamo solo all’inizio e dobbiamo continuare a lavorare tanto. La soddisfazione per la vittoria è notevole ma la strada da percorrere per la crescita di tutti i giovani talenti è ancora lunga”.

Archiviata questa partita non resta che concentrarsi sulla gara di domenica prossima 30 ottobre quando la squadra andrà a far visita alla Pallamano Marsala.

