Accerchiarono i poliziotti a Librino durante funerale: un indagato a Catania

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Librino ha denunciato in stato di libertà un individuo di 34 anni, individuato quale responsabile dei fatti verificatisi lo scorso 5 ottobre, in viale Nitta nr. 12, a margine dei funerali di uno dei due giovani deceduti per un incidente stradale il 27 settembre scorso. In quella circostanza, com’è noto, personale della Polizia di Stato fu circondato da centinaia di persone e aggredito da un gruppo, alcuni dei quali, nei giorni successivi, all’esito delle indagini avviate nell’immediatezza, sono stati individuati e denunciati, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, di oltraggio, resistenza, minacce gravi e lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché del danneggiamento di due autovetture in uso alla Polizia di Stato, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, istigazione a disobbedire alle leggi e invasione di edifici.

Nei confronti del trentaquattrenne indagato, vista l’innegabile pericolosità sociale dimostrata nell’occasione, il Questore ha emesso altresì l’Avviso Orale.