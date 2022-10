Evasioni dai domiciliari, un arresto e 2 denunciati a Catania

Sono stati effettuati numerosi controlli della polizia a Catania a soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari, a seguito dei quali, un 44enne è stato tratto in arresto per evasione dalla detenzione domiciliare e per false dichiarazioni a P.U. Altri due uomini, un 50enne e un 61enne, sono stati denunciati, rispettivamente, per evasione dagli arresti domiciliari e per inosservanza delle prescrizioni della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Infine, un uomo, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia ed a cui è stato notificato ammonimento da parte del Questore di Catania per atti persecutori, è stato denunciato per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. Allo stesso sono stati sequestrati due coltelli a serramanico uno dei quali verosimilmente utilizzati per minacciare l’ex coniuge.