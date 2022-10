Catania, sorpreso a spacciare in via Di Prima, straniero espulso dall' Italia

Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti, nel transitare per via Di Prima a Catania notava un cittadino extracomunitario all’atto di cedere degli involucri di carta stagnola ad un giovane, ricevendone del denaro in cambio. Gli agenti riuscivano a bloccare l’acquirente, mentre lo straniero riusciva a darsi alla fuga, trovando rifugio in un casolare abbandonato della zona. Qui veniva raggiunto dagli operatori e ne nasceva una colluttazione. Dopo aver opposto una strenua resistenza, veniva definitivamente arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, un cittadino gambiano pregiudicato, veniva sottoposto a perquisizione all’esito della quale veniva rinvenuta la somma di 50,00 € che, ritenuta provento dell’attività di spaccio, veniva sottoposta a sequestro. Anche l’acquirente della sostanza stupefacente, dopo essere stato identificato, veniva accompagnato in Questura, e consegnava spontaneamente i tre involucri che aveva acquistato dal gambiano, che contenevano sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo 2,62, grammi opportunamente sequestrata.

Il giovane veniva sanzionato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al PM di turno, che al contempo concedeva anche il nulla osta all’espulsione dello straniero, la cui posizione sul territorio nazionale era irregolare.