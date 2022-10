Catania, tenta di rubare un'auto in via Cordaro: comisano finisce in carcere

Personale delle Volanti di Catania, a seguito di segnalazione pervenuta in Sala operativa, veniva inviato in via Cordaro, dove veniva indicata una persona sospetta che armeggiava su un’auto in sosta.

Gli Agenti, giunti sul posto, individuavano subito la persona segnalata e la bloccavano nell’atto di forzare la serratura di un’auto. Sullo stesso venivano rinvenuti degli arnesi atti allo scasso. Attesa l’insorgenza di dubbi sulla genuinità dell’identità fornita dall’uomo, lo stesso veniva accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica ai fini della sua identificazione. Al termine degli accertamenti emergeva che lo stesso era un pluripregiudicato domiciliato a Comiso (RG) e che aveva declinato delle false generalità ai poliziotti.

Dagli ulteriori accertamenti esperiti emergeva, inoltre, che lo stesso soggetto era destinatario di un ordine di esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere; pertanto,, dopo aver informato il PM di turno, l’uomo veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza e al contempo denunciato per tentato furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, e false attestazioni sulla propria identità personale.