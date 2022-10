Godrano, nonnino a 101 anni si vaccina contro il coronavirus

Si chiama Fortunato e a 101 anni e mezzo ha ricevuto la dose del vaccino anticovid nella sua casa di Godrano, in provincia di Palermo, dove è stato raggiunto dall'equipe itinerante dell'Azienda sanitaria provinciale.

In occasione dell'Open Day organizzato dalla stessa azienda, sono state 27 le somministrazioni domiciliari, mentre in 19 hanno preferito recarsi direttamente nel villaggio della salute allestito in Piazza Aldo Moro dove si è vaccinata pure Rosa, 87 anni.

Sono state complessivamente 170 le prestazioni assicurate dagli operatori dell'Asp, di cui 46 vaccinazioni anticovid, 18 vaccini "tradizionali" e 6 vaccinazioni antinfluenzali, mentre tra gli esami di screening oncologici 31 sono state le mammografie eseguite a bordo del camper dedicato, 12 gli HPV Test e 4 i Pap Test per lo screening del cervicocarcinoma e 36 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Lo sportello amministrativo itinerante ha, invece, esitato 17 operazioni.

E' stata un'altra domenica di grande afflusso di donne nei centri di screening mammografico dell'Asp di Palermo. L'iniziativa, che rientra nell'ambito delle attività organizzate in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno, ha oggi interessato 3 strutture della provincia facendo registrare complessivamente 125 mammografie, di cui 50 a Carini, 37 a Cefalù e 38 a Lercara Friddi.