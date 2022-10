Neonata scomparsa in mare a Lampione, ricerche inutili

Ancora una tragedia del mare nei pressi di Lampedusa. Un barcone carico di migranti partito da Sfax, in Tunisia, si è ribaltato vicino all'isolotto di Lampione, mentre era in arrivo la motovedetta della Guardia di Finanza di Lampedusa. Probabilmente l'arrivo dei soccorsi ha fatto spostare le persone a bordo provocando il ribaltamento dell'imbarcazione. A bordo c'erano 72 persone che sono finite in mare prima di venire messe in salvo dai finanzieri, mentre il natante è affondato.

Sembrava che alla fine tutto fosse andato bene fino a quando una coppia, salita sull'unità di soccorso, ha riferito che la figlia, di poche settimane, che viaggiava con loro, era scomparsa in mare.

Avviate immediatamente le ricerche, ma finora senza esito. I migranti, 39 uomini, 25 donne e 8 minori, di varie nazionalità. In tutto sono 232 i migranti che con due diversi barconi sono giunti a Lampedusa dove gli approdi salgono a 5, per un totale di 383 persone. All'hotspot, ci sono al momento 963 persone a fronte di una capienza di 350 posti.

Nel penultimo barcone soccorso, dopo la tragedia che si è registrata davanti all'isolotto di Lampione, c'erano 123 bengalesi, sudanesi, egiziani e pakistani. La lancia libica di 10 metri sulla quale viaggiavano, soccorsa dalla V821 della Guardia di Finanza, sarebbe salpata da Zawia. Nella quinta carretta del mare, partita dalla stessa spiaggia libica e soccorsa dalla Guardia Costiera, c'erano 109 uomini provenienti da Bangladesh, Sudan, Egitto, Pakistan, Siria e Gambia.

Anche nella giornata di oggi sono proseguite le ricerche ma della neonata nessuna traccia.