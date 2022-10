Calcio di Eccellenza, tra Modica e Palazzolo finisce in parità (0 a 0): padroni di casa in dieci per quasi tutta la ripresa

Un pareggio che va bene solo al Palazzolo che ha ottenuto quello che voleva grazie ad una gara di assoluta prudenza sfociata, troppo spesso, in atteggiamenti ostruzionistici che il mediocre arbitro Pavano ha concesso, favorendo nervosismo e qualche battibecco. Il Modica ha giocato dal 10' della ripresa in dieci per l'espulsione di Carpinteri (nella foto) che, in un'azione concitata al limite dell'area ospite, ha impattato sul portiere del Palazzolo. Secondo giallo - piuttosto affrettato - ed espulsione. Il Palazzolo non ha cambiato atteggiamento ed è stato il Modica, in almeno tre occasioni, a sfiorare il gol con Agodirin, La Cognata e Micoli. Decisivo il portiere ospite Martinez autore di un paio di interventi provvidenziali. I gialloverdi del Palazzolo, dal canto loro, hanno avuto una sola nitida occasione su azione da calcio d'angolo. Al di là, comunque, dell'atteggiamento quasi catenacciaro del Palazzolo, il Modica non è riuscito ad imporre il suo gioco più tecnico infrangendosi troppo spesso sulla barriera difensiva degli ospiti e permettendo qualche ripartenza pericolosa agli aretusei. Domenica prossima il Modica sarà impegnato sul campo del Milazzo: al tecnico rossoblù Giancarlo Betta il compito di far dimenticare la delusione di un pareggio che fa perdere al Modica il primato in classifica. Il team modicano è, adesso a 14 punti, al secondo posto, insieme a Nebros, Rocca Acquedolcese e Taormina, a due punti dalla capolista Nuova Igea.