Siracusa di male in peggio, altra sconfitta esterna per gli azzurri: un gol per tempo per lo Jonica

Siracusa di male in peggio. Continua a collezionare sconfitte esterne. Stavolta a prendersi i 3 punti è lo Jonica che fra le mura amiche non aveva mai vinto. Anche le modeste formazioni si tolgono le soddisfazione con quella che doveva essere una squadra ammazza campionato. Il muro difensivo del Siracusa crolla dopo 13 minuti. Realizza Cragnolini con un diagonale a fil di palo. Poco dopo, l’arbitro espelle Ricca per un fallo a centrocampo su un avversario. Decisione che fa arrabbiare l’entourage azzurro e che induce il tecnico siracusano a togliere Belluso e inserire Guerci. Il Siracusa si rende pericoloso nel finale prima con Montagno, il cui tiro viene respinto quasi sulla linea da un difensore, poi con Porcaro, che calcia addosso a Pontet su cross da sinistra di Montagno. Savasta, nel recupero, sfiora il palo di testa sugli sviluppi di un angolo.

Comincia la ripresa e torna la parità numerica. L’arbitro infatti espelle dopo 10 minuti di gioco Travaglio per un fallo a palla lontana su Cianci. Savasta colpisce il secondo palo di giornata al 27’ quando, su lancio da dietro, controlla in area e tira a colpo sicuro ma la sfera impatta clamorosamente sul legno. Ficarrotta calcia una bella punizione da posizione laterale, il portiere manda in angolo. Al 35’ Cragnolini si mette in proprio e realizza il 2-0. Nel finale Santapaola ci prova con un tiro dal limite ma il portiere devia in angolo.