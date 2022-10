Il Palermo non scaccia la crisi: contro il Cittadella finisce in parità ( 0 - 0 )

Niente reti tra Palermo e Cittadella, risultato che accontenta più gli ospiti, mentre continua la crisi dei rosanero.

Partita sostanzialmente brutta, equilibrata e con pochissimi tiri in porta. Al 21' ci prova il Cittadella con una conclusione centrale di Lores Varela che Pigliacelli blocca. Il Palermo si fa vedere al 36' quando Di Mariano prova l'acrobazia spettacolare in area ma prende male la palla. Al 38' ci prova Brunori con una girata dal limite dell'area ma la conclusione è troppo debole.

Nella ripresa al 10' ci prova ancora Varela per gli ospiti ma il suo sinistro è fuori bersaglio. Al 18' occasione per il Palermo:

Di Mariano crossa sul secondo pallo e Valente da due passi si vede respingere la conclusione da Kastrati. Al 30' Valente su punizione colpisce in pieno l'incrocio dei pali, complice una deviazione. Al 42' occasione per i veneti in area con Antenucci che allarga troppo e conclude a lato. Finisce tra i fischi del Barbera per i rosanero e in particolare per il tecnico Eugenio Corini.

L'esterno del Palermo Salvatore Elia ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giocatore si è infortunato nel corso del match con il Cittadella. Le condizioni del numero 77 rosanero saranno rivalutate nei prossimi giorni.