Nave militare spagnola attracca a Pozzallo con 30 migranti soccorsi a Siracusa

E' arrivata a Pozzallo una nave militare con a bordo 32 persone messe in salvo, stando alle prime frammentarie informazioni, a oltre 50 miglia dalle coste siciliane. Il gruppo di migranti era a bordo di una piccola imbarcazione in difficolta'. Stando a quanto si apprende nel gruppo non vi sarebbero donne. La nave che ha messi in salvo e li trasporta potrebbe essere un mezzo del contingente Frontex. I migranti sono in buone condizioni di salute e sono tutti originari del Bangladesh. La nave militare che li ha soccorsi intorno alle 5 di questa mattina a circa 60 miglia nautiche sud, sud/est da Capo Murro di Porco, e' la Rio Arlanza, pattugliatore della Guardia Civil spagnola in servizio collaborativo per Frontex. La Rio Arlanza, lo scorso 1 ottobre aveva gia' collaborato in un complesso evento 'sar' a est del golfo di Noto.