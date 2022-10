Motociclista finisce in un burrone a Monreale: è grave in ospedale

Grave incidente stradale a Monreale, dove un 25enne, F.T., a seguito di una rovinosa caduta da una motocicletta avvenuta nel pomeriggio di oggi, ha riportato diverse fratture, tanto da essere ricoverato in codice rosso all'ospedale Civico di Partinico. Il giovane, per motivi ancora da accertare, è finito in un burrone lungo la Strada statale 186 di Monreale, tra Pioppo Sagana e Borgetto. Il 25enne è stato recuperato dai Vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari.