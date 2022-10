Il Catania è già in fuga solitaria, rossazzurri calano il poker al Paternò (I risultati)

Il Catania è già in fuga solitaria alla ottava del campionato di serie D. I rossazzurri hanno battuto in trasferta in Paternò vincendo per 4 a 0. Due gol per tempo hanno chiuso una partita senza storia.

Partita e vittoria esemplare attacco devastante e difesa senza fronzoli tranne in una occasione in cui anche Ferraro si è arravbbiato

Il gioco,complice una maturità nella condizione atletica ed una buona intesa tra i reparti oltre all'avversario, il Paternò, non ha alzato le barricate, ma troppo il divario sul rettangolo di gioco. Per il Catania sono andati a segno Sarao, Lodi, Jefferson e Russotto.

Alla prossima,che sarà sempre più difficile

quindi

ERIE D - GIRONE I - 8^ GIORNATA - 23/10

Acireale - Trapani 0-0

Canicatti' - San Luca 1-1

Castrovillari - Real Aversa 1-1

Cittanova - Licata 0-4

Citta' di S. Agata - Vibonese 2-1

Lamezia Terme - Ragusa 3-0

Locri - Mariglianese 2-0

Paterno' - Catania 0-4

Sancataldese - S. Maria Cilento 0-0

CLASSIFICA: Catania 24 punti; Lamezia Terme 19; Real Aversa 15;

Vibonese, Ragusa 13; Sant'Agata, Locri 12; Licata, SM Cilento,

Castrovillari 11; Canicattì, Acireale, Trapani 9; San Luca,

Paternò 7; Sancataldese, Cittanova 4; Mariglianese 3.

Trapani e Paternò una gara in meno