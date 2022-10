Tennis, in A1 doppio succeso del Tc Palermo contro Pistoia e Beinasco

Doppietta per il Circolo del Tennis Palermo nella prima giornata della fase a gironi del massimo campionato a squadre per circoli. Sui campi di viale del Fante il team capitanato da Davide Cocco e dal vice Marco Valentino ha sconfitto 4-2 il Tennis Club Pistoia. I punti decisivi per i palermitani sono arrivati in singolare grazie all'avolese Salvatore Caruso che ha sconfitto in due set il gigante tedesco Mats Moraing, numero 250 al mondo, celebrando così nel migliore dei modi il suo ritorno in maglia Ct Palermo. Molto bene anche il 18enne mancino emergente Gabriele Piraino che ha superato in rimonta il veterano Matteo Viola, best ranking Atp 118. Nel confronto generazionale ha alla fine prevalso la maggiore freschezza del palermitano sulla grande esperienza del 35enne veneto. Il terzo punto per i siciliani è giunto per merito del classe 1992 mazarese Omar Giacalone che non ha avuto problemi nel battere Lorenzo Vatteroni. Sconfitta a sorpresa per lo spagnolo Carlos Gomez Herrera il quale ha ceduto al giovane toscano Leonardo Rossi. Nei due doppi, Piraino - Gomez Herrera battono Rossi e Vatteroni, mentre Viola e Moraing sconfiggono Caruso e Giacalone. Domenica prossima il Ct Palermo andrà in Campania per affrontare i campioni d'Italia del Circolo Tennis Napoli che possono contare sullo spagnolo Pedro Martinez e sui partenopei Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio. Successo anche per la squadra femminile del Ct Palermo che ha sconfitto 3-1 le piemontesi del Tennis Beinasco nella seconda giornata di Serie A2, la prima per le palermitane che erano reduci da un turno di riposo. A portare punti pesanti per il successo la spagnola numero 170 al mondo Marina Bassols Ribera, la diciottenne atleta del vivaio Giorgia Pedone e il doppio Federica Bilardo - Bassols Ribera. Domenica prossima altro impegno casalingo contro le pesaresi del Tc Baratoff. I risultati: Gabriele Piraino b. Matteo Viola 3-6 6-2 6-4 Omar Giacalone b. Lorenzo Vatteroni 6-3 6-2 Salvatore Caruso b. Mats Moraing 7-5 6-2 Leonardo Rossi b. Carlos Gomez Herrera 6-4 6-4 Piraino - Gomez Herrera b. Rossi - Vatteroni 6-2 6-1 Viola - Moraing b. Giacalone - Caruso 6-1 6-4 Marina Bassols Ribera b. Anastasia Grymalska 7-5 6-3 Martina Colmegna b. Federica Bilardo 6-1 7-6 Giorgia Pedone b. Emma Rizzetto 6-2 6-3 Bilardo - Bassols b. Colmegna - Rizzetto 7-5 6-2