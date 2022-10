Una strana perdita si è verificata a Solarino, in via Calatafimi. Dall'asfalto fuoriesce un tubo che sversa in strada acqua. E fin qui potrebbe essere tutto normale. Non sembra invece normale la fuoriuscita di vapore. Sono stati gli abitanti della zona a segnalare il guasto al Comune di Solarino. Probabilmente da domani interverranno gli operai dell'ufficio tecnico comunale.