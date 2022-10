Modica, presentato il romanzo di Simona Lo Iacono "Il Mistero di Anna”: intreccio tra realtà e immaginazione

C’è sempre un mondo di donne nel perno della giostra della vita dei romanzi, sin qui fortunati, della scrittrice siciliana Simona Lo Iacono che ha presentato la sua ultima opera “Il Mistero di Anna” (ed. Neri Pozza), nella sala di rappresentanza della Fondazione Grimaldi a Modica per iniziativa della Inner Wheel di Ragusa, Contea di Modica, del Kiwanis Club di Modica, con il patrocinio della Fondazione Grimaldi.

L’autrice, magistrato presso il Tribunale di Catania, già finalista Premio Strega, ha dispiegato i temi dell’opera conversando con la giornalista Viviana Sammito.

I contesti evocativi sono simili in altri romanzi dell’autrice siracusana: donne semplici e umili ma forti e determinate nel carattere, appartenenti a nuclei familiari poveri e che vivono ai margini della società e quindi donne temprate dalle privazioni, dai sacrifici e dagli stenti e che hanno sempre e comunque un obiettivo da raggiungere nella vita. Lottano con la forza dell’intelligenza, dell’esempio, del lavoro dovendo infrangere i privilegi delle categorie sociali alte con cui bisogna confrontarsi e scontrarsi.

Il dato nuovo è l’esercizio di uno strumento antichissimo che si chiama parola. Anna Cannavò, la protagonista di dieci anni che vince un concorso per arrivare a Milano al cospetto della scrittrice Anna Maria Ortese, altra donna umile e povera, individua la chiave per entrare nel mondo della letteratura e della poesia disvelando emozioni e suggestioni connesse all’uso delle parole.

Non poteva non nascere un’empatia con una scrittrice affermata e apprezzata dal grande pubblico a tal punto che Anna Cannavò diventa una di famiglia. Nel gran barnum delle emozioni la Lo Iacono innesta sapientemente altre figure femminili che diventano compagne di viaggio, generose e attente, di Anna Cannavò che riuscirà a laurearsi realizzando un sogno nascosto ma voluto.

Nella foto, da sinistra: Salvatore Campanella,(Presidente Fondazione Grimaldi), Pina Angelico (presidente Inner Wheel) Simona Lo Iacono, Viviana Sammito, Maria Zingale (Presidente Kiwanis Modica)