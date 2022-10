Vaccinazione anticovid, a Siracusa cresce l'adesione alla quarta dose

Il centro vaccinale anticovid di contrada Pizzuta nell’area dell’ex ONP ha incrementato le giornate di apertura per venire incontro all’aumentata richiesta di vaccinazione che si sta riscontrando in questi giorni da parte della popolazione. Oltre che nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato, il centro vaccinale, dal 18 ottobre è aperto anche il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Le giornate e le fasce orarie di apertura degli altri centri vaccinali dislocati nei vari comuni della provincia, accessibili direttamente o attraverso prenotazione nel sito di Poste Italiane, sono consultabili nell’elenco aggiornato pubblicato nel sito internet aziendale.

In provincia di Siracusa la copertura totale over 12 della vaccinazione anticovid con la seconda dose ha raggiunto quasi il 90 per cento, con la terza dose il 60 per cento circa dell’intera popolazione e crescono di giorno in giorno le richieste per la seconda dose booster o quarta dose.