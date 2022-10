Siracusa, i cento anni dell'Istituto scolastico Alessandro Rizza: conclusi i festeggiamenti

Si sono conclusi i festeggiamenti per i Cento Anni dell’Istituto Superiore Alessandro RIZZA di Siracusa. Grande partecipazione sabato 22 ottobre al convegno “Cento Anni di Scuola”, con la presenza del Sindaco Francesco ITALIA, dell’Arcivescovo Francesco LOMANTO, del Provveditore agli Studi Angela FONTANA, dell’Assessore alla Cultura Fabio GRANATA e dei Dirigenti delle scuole siracusane.

Ampio interesse ha suscitato l’ascolto della Prof. Renata RUSSO DRAGO nel presentare il libro sulla storia dell’Istituto RIZZA e del già Preside Marco FATUZZO che ha tratteggiato i punti salienti degli ultimi decenni. Il clou della festa è stato raggiunto domenica 23 ottobre con la scuola aperta a docenti di ieri e di oggi, agli ex alunni e a tutti gli amici del RIZZA in un alternarsi di testimonianze, di ricordi e di musica.

Forte emozione ha suscitato il ritrovarsi con gli ex professori e il rivedere le aule dove hanno frequentato il corso degli studi. Il Dirigente scolastico ha concluso augurando buon anniversario al RIZZA e brindando con i presenti.