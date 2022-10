E' morto a Siracusa il giornalista Franco Antonuccio: maestro di vita e di sport

E' scomparso a Siracusa uno dei maestri del giornalismo. All'età di 85 anni, si è spento Franco Antonuccio. Era un cronista di razza con alle spalle una grande carriera. Uomo dalla schiena dritta, non si è mai piegato al potere dei potenti di turno. E' stato un formatore per tante generazioni. Aveva insegnato giornalismo di strada ai ragazzi degli Anni 70 e 80, svelando, sempre con correttezza i segreti del mestiere. Era diventato giornalista professionista negli Anni 70, svolgendo un praticantato regolare e non d'ufficio, sotto la tutela di Ugo Bassi, all'epoca direttore della catena dei 'Diari' di Giancarlo Parretti. Con la Sicilia di Catania aveva collaborato per un po', ma quel giornale non rispondeva al suo modo di essere e di scrivere. Fu tra gli artefici del settimanale 'Sportivissimo' che realizzò insieme a Nuccio Spada, Pippo Di Silvestro e Paolo Catania. Dopo la chiusura del Diario, una breve parentesi con il quotidiano 'Gazzetta di Siracusa', poi si era ritirato a vita privata, dedicandosi anima e cuore alla moglie Cettina ed alle figlie, Giusy e Chiara. Nel 1990 quando a Siracusa arriva il Giornale di Sicilia, è Corrado Maiorca, 'allievo' di Antonuccio a richiamarlo facendolo entrare dalla porta principale nel quotidiano di Palermo. E' per oltre un decennio la firma di punta dello sport siracusano e contribuisce alla crescita esponenziale del giornale che nel capoluogo ed in provincia raggiunge numeri straordinari, toccando punte di oltre 2.500 copie giornaliere. Ha scritto fino all'ultimo giorno di attività della redazione siracusana, poi inspiegabilmente smantellata dall'editore. Franco Antonuccio era nel cuore dei tifosi azzurri per essere sempre stato corretto nel riportare indiscrezioni e notizie sul Siracusa Calcio. Con lui se ne va una voce libera e indipendente I funerali verranno celebrati domani alle 11 nella Chiesa di Sant'Antonio. Addio maestro, riposa in pace.

c.m.

(Franco Antonuccio in redazione nelle foto di Valentino Cilmi)