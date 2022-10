Il presidente francese Macron a colloquio per un'ora con Papa Francesco

E' durato quasi un'ora il colloquio tra Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel Macron. Poi il Capo dell'Eliseo ha avuto un colloquio con il cardinale Pietro Parolin e monsignor Richard Gallagher in Segreteria di Stato. L'incontro tra Macron e il Papa si è svolto in un clima molto cordiale e al momento dei saluti la 'premiere dame' Brigitte ha detto al Pontefice: "Prego per lei tutti i giorni". Macron ha donato al Papa una edizione del 1796 dell'opera "Per la pace perpetua" di Immanuel Kant.