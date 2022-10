Messina, il ristorante "Casa e Putia" riceve la Chiocciola di Slow Food

Il ristorante messinese premiato con lo storico riconoscimento, tradizionalmente assegnato alle osterie che si distinguono per una proposta gastronomica eccellente e in sintonia con i valori del buono, pulito e giusto.

Giunge alla trentatreesima edizione lo storico sussidiario del mangiare e bere all'Italiana, la nuova edizione della guida Osterie d'Italia 2023 è stata presentata questa mattina al Piccolo Teatro Strehler di Milano con la consueta cerimonia di assegnazione delle Chiocciole, l'ambito riconoscimento che Slow Food assegna agli indirizzi più attenti ai valori del buono, pulito e giusto.

Il ristorante Casa e Putia di Messina, già protagonista al Salone del Gusto - Terra Madre di quest'anno, ha ritirato l'atteso riconoscimento che per la prima volta viene assegnato ad un'osteria della città dello stretto.