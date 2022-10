Il Riesame di Catania lascia agli arresti domiciliari il sindaco di Priolo

Il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l'istanza di remissione in libertà per il sindaco di Priolo, sospeso, Pippo Gianni. Il difensore del primo cittadino, Paolo Ezechia Reale, aveva presentato una memoria difensiva per il primo cittadino, ma i giudici non hanno cambiato idea, confermando la misura cautelare messa dal Gip di Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo. Il Pm che ha coordinato l'inchiesta, Tommaso Pagano, accusa Gianni di d’istigazione alla corruzione, tentata concussione, falsità materiale e ideologica in atti pubblici.