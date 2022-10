Rosolini, cade e sbatte la testa: con l'eliambulanza a Catania

Incidente domestico oggi verso le 13 a Rosolini. Un anziano, S.L., 80 anni, ha perduto l'equilibrio finendo a terra mentre si trovava nella sua abitazione di via Raffaele Sanzio. Cadendo, S.L., ha battuto la testa. riportando anche fratture sparse in tutto il corpo. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. I soccorritori, temendo il peggio e come da protocollo, hanno chiesto l'intervento dell'Elisoccorso. E' stata la centrale operativa del 118 a chiedere al comando di polizia locale l'apertura dell'area di Protezione civile per consentire l'atterraggio del velivolo. S.L. è stato caricato sull'eliambulanza e trasferito al Trauma Center del 'Cannizzaro ' di Catania. L'uomo, secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.