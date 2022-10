Legge Severino, il prefetto di Siracusa sospende il sindaco di Sortino

Il sindaco di Sortino non può esercitare il suo ruolo istituzionale. Vincenzo Parlato, è stato infatti sospeso dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto per gli effetti della legge severino. A Parlato sabato scorso la Guardia di finanza gli aveva notificato un'ordinanza di custodia cautelare del divieto di dimora. Il sindaco deve rispondere dalle accuse di falso ideologico e di abuso d’ufficio. Al suo posto subentra il vice sindaco.

Per la Procura di Siracusa, il primo cittadino avrebbe falsificato l’esito della procedura selettiva per la nomina del revisore contabile del Comune. L’analisi del video della seduta consiliare del 7 ottobre 2020 ha permesso agli investigatori di scoprire che il sindaco, chiamato ad estrarre il bigliettino dall’urna, avesse già un foglietto bianco tra le mani; una volta inserito il braccio nel bussolotto, ne avrebbe estratto uno identico per colore, forma e dimensioni a quello tenuto in mano.