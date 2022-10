Catanzaro, la Cassazione dice sì alla liberta per l'ex deputato di Fi Pittella

a Corte di Cassazione ha accolto l'istanza con la quale i difensori di Giancarlo Pittelli, di 69 anni, avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, avevano chiesto l'annullamento della sentenza con la quale nel luglio scorso il Tribunale della libertà di Catanzaro aveva rigettato l'istanza per la rimessione in libertà del loro assistito, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo "Rinascita Scott" alle cosche di 'ndrangheta del Vibonese in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme.

Pittelli, arrestato e condotto in carcere nel dicembre del 2019 dai carabinieri insieme ad oltre trecento persone nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura antimafia di Catanzaro, è tuttora ai domiciliari.