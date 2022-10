Comiso: operaio cade da tetto di un capannone al mercato, è grave

Un operaio di 50 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania per le conseguenze di un infortunio sul lavoro verificatosi intorno a mezzogiorno di oggi al mercato ortofrutticolo di Comiso. L'uomo sarebbe caduto dal tetto di un capannone facendo un volo di oltre cinque metri. E' intervenuto il 118 ma le condizioni dell'uomo hanno consigliato ai medici il trasferimento immediato al Cannizzaro in elisoccorso. L'operaio è stato ricoverato in Neurochirurgia, Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio ed eventuali responsabilità. Aperta un'inchiesta.